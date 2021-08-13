12 سببا خلف سقوط الاتحاد أمام الفيحاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سقط الاتحاد في الامتحان الأول بالنسخة الحالية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بخسارته أمام مضيفه العائد إلى دوري الأضواء، فريق الفيحاء 0/ 1 أمس الأول، في صدمة مبكرة لجماهير النادي التي كانت تأمل في بداية مشرفة ومحفزة توحي بسعي الفريق الجاد للمنافسة على اللقب منذ وقت مبكر. جملة من الأسباب أدت لظهور الاتحاد بهذه الصورة، فهو بخلاف خروجه مهزوما، لم يقدم مستوى يطمئن جماهيره بأن القادم سيكون أفضل. لماذا خسر الاتحاد أمام الفيحاء؟





التشتت الذي لازم إدارة النادي طوال الفترة الماضية بحثا عن حلول تنتهي بالحصول على شهادة الكفاءة المالية.



التأخر في بدء المعسكر الإعدادي الخارجي بعد إلغاء معسكر الإمارات.



خوض مباريات قليلة بالمعسكر الإعدادي.



حالة الإحباط التي صاحبت الجماهير لعدم نجاح النادي في التعاقد مع أسماء أجنبية مميزة



عدم نجاح اللاعبين في تسخير خبراتهم لتجاوز المباريات الافتتاحية



انشغال الجهاز الفني بالتركيز على نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية



ظهور عدد من اللاعبين بلياقة بدنية ضعيفة مثل فهد المولد ورودريجيز وهنريكي.



تغافل الناحية النفسية للاعبين بعد تهديد الفريق بخصم نقاط من رصيده.



إتمام النادي تعاقدين فقط تمثلا في البرازيلي إيجور كورونادو والسعودي أسامة المرمش ولم يشاركا.



استمرار معاناة الفريق من حيث عدم وجود رأس حربة صريح.



سعي المدرب كاريلي لتجريب الخطة التي سيخوض بها النهائي العربي من خلال اللعب بثلاثة محاور.



تركيز الإدارة على جائزة البطولة العربية لحل بعض المشاكل العالقة وتأثر المدرب بذلك



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