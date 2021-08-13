بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة وتفاصيل التعاقد معهم

الشارقة - اميمة ياسر - حالة من الترقب يصاحبها حالة من الارتباك تنتاب الجماهير الأهلاوية ترقبًا للإعلان عن صفقات الأهلي الجديدة.

وتمثل صفقات الأهلي الجديدة 2021، الشغل الشاغل لدى إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لمواصلة النجاحات التي حققها المارد الأحمر بحصد خمسة ألقاب في الموسم الماضي بالإضافة لحصوله على برونزية كأس العالم للأندية، ولذلك يسعى إلى عقد صفقات قوية مع أسماء كبيرة ومهمة تمثل إضافات للقلعة الحمراء في طريق الفوز بالبطولات التي يعشقها جمهور الفريق.



وتأمل جماهير الأحمر المتعطشة للبطولات في تعزيز صفوف الفريق، وتدعيم بعض المراكز التي لم تظهر بالشكل المطلوب خلال الموسم الحالي.

صفقات الأهلي الجديدة 2021 بالأسماء

وتكثف إدارة الأحمر من جهودها في الوقت الحالي للتعاقد مع العديد من أبرز النجوم في العديد من المراكز المختلفة كما حدث في السنوات الماضية لتدعيم صفوف الفريق، ونرصدهم في السطور التالي.

بيرسي تاو

كشف موقع كيف أوف الجنوب أفريقي، عن أن الأهلي على أعتاب التعاقد مع بيرسي تاو جناح فريق برايتون الإنجليزي لمدة 3 سنوات، مقابل 3 ملايين دولار، ولم يتم الإعلان عن الصفقة بشكلٍ رسمي حتى الآن. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأشارت عدة تقارير جنوب أفريقية مؤخرًا، إلى أن اللاعب سيحصل على مليون دولار في الموسم.

لويس ميكيسوني

أكدت العديد من التقارير أيضًا على أن النادي الأهلي قد نجح في حسم صفقة جناح سيمبا، الدولي الموزمبيقي، لويس ميكيسوني، في صفقة من شأنها أن تكلف خزينة النادي الأحمر مليون دولار تكلفة انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء، بالإضافة إلى 500 ألف دولار راتبًا سنويًا للاعب.

كريم فؤاد



حسم النادي الأحمر، أيضًا التعاقد مع كريم فؤاد لاعب إنبي لشغل مركز الظهير الأيمن مع محمد هاني في الموسم المقبل.

ويأتي انتقال اللاعب إلى النادي الأحمر مقابل 15 مليون جنيه حصل عليها نادي النجوم، ويحصل اللاعب على راتب سنوي، 4.5 مليون جنيه.

محمد حمدي



أنهى النادي الأحمر اتفاقه لضم اللاعب محمد حمدي ناشئ فريق وادي دجلة في صفقة انتقال حر، فيما لم يتم الإعلان الرسمي عن تلك الصفقة حتى الآن.