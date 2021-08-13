شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات يمثل منتخب مصر فى قرعة أمم أفريقيا بالكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر محمد بركات، مدير منتخب مصر الأول، مراسم سحب قرعة بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون يوم الثلاثاء المقبل. وتأهل منتخب مصر إلى البطولة التي تقام في يناير المقبل بعد تصدر مجموعته بالتصفيات الأفريقية التي كانت تضم توجو وكينيا وجزر القمر.

من ناحية أخرى طلب حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، من اتحاد الكرة انطلاق معسكر الفراعنة يوم 28 أغسطس الجارى استعدادا لخوض مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث يفتتح المنتخب مشواره بمواجهة أنجولا والجابون.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتى تنطلق فى سبتمبر المقبل، ويقع المنتخب فى المجموعة السادسة مع منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.