شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: محمد شريف قد يغيب لنهاية الموسم عن الأهلى والسخونة أبعدت كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن محمد شريف مهاجم النادى الأهلى يحتاج للراحة لمدة لا تقل عن 10 أيام بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلى التي انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

وقال الإعلامى أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "إن محمد شريف يحتاج لـ10 أيام للعودة مجددا للملاعب وبالتالي سيغيب عن مواجهة إنبى وطلائع الجيش والمصرى ومن الممكن أن لا يلحق بباقى المباريات".

وأضاف شوبير: "كهربا كان هيبدأ أساسى في مباراة الإسماعيلى، إلا أن الدكتور أحمد أبو عبلة لاحظ ارتفاع درجة حرارته وأبلغ الجهاز الفني الذى فضل خروجه من المباراة وعودته إلى القاهرة وأجرى مسحة وطلعت سلبية ونزل التدريب النهاردة ولكن في الجيم".

وتابع: "من المفترض أن تظهر مسحة المغربى بدر بانون في الوقت الحالي ولكن الأهلى لم يعلن، وسواء كانت إيجابية أو سلبية من الصعب اللحاق بمباراة إنبى".

ويتصدر محمد شريف جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 19 هدف بفارق ثلاثة أهداف عن أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا، وبات محمد شريف على بُعد هدف فقط من معادلة رقم طه اسماعيل نجم الاهلى الاسبق حين سجل 20 هدفًا احتل بها لقب هداف الدوري وقتها، وتفوق شريف على الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي الأسبق في موسم 2006-2007 حين فاز بلقب هداف الدوري وقتها برصيد 17 هدفًا وكذلك عادل رقم المغربى وليد ازارو مهاجم المارد الاحمر الذى توج هدافاً للدوري برصيد 18 هدفاً وكذلك عادل رقم أحمد بلال الذى سجل 19 هدفاً.

ويقدم محمد شريف موسما قويا مع الأهلي نجح خلاله فى تسجيل 26 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي في مختلف المسابقات، وبات المهاجم الأول فى صفوف الفريق الأحمر، متفوقا على باقي المهاجمين صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.