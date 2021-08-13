شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الأتربى: لم نبلغ حتى الآن بموعد الانتخابات والدورى لسه فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الأتربى نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، أن الكرة حاليا في ملعب الزمالك لو فاز الخمس مباريات المقبلة، ولكن لسه الدورى في الملعب، ولا توجد مباراة سهلة.

وقال محمد الأتربى خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الكرة حاليا في ملعب الزمالك لو فاز الخمس مباريات المقبلة ولكن لسه الدورى في الملعب ولكن اللاعبين رجالة وعنده روح الانتصار وظهر ذلك بعد تعادل الاتحاد وعادوا من جديد للفوز وهناك حوافز ومكافآت للاعبين لمواصلة الانتصارات".

وأضاف الأتربى: "قرار خصم النقاط لا أساس له من الصحة ولم يصلنا أي شيء ومتابعين كل الملفات وملتزمين بدفع كل الأموال على النادى ولن نسمح بأى شيء من هذا القبيل وبطمن الجمهور على مشوار الفريق، ولا توجد مباراة سهلة ونثق في قدرة لاعبى الزمالك".

وتابع نائب رئيس الزمالك: "حتى هذه اللحظة لم نبلغ بأى قرار من الجهة الإدارية بشأن فتح باب الترشيح للانتخابات ولا تحديد موعد للانتخابات، وننتظر الإبلاغ من الجهة الإدارية لتحديد موعد انتخابات الزمالك".

وأوضح محمد الأتربى: "لن أترشح لانتخابات الزمالك تحت أي ظرف وأنا جاى لمهمة محددة لخدمة جمهور الزمالك ولا أفكر في الترشح نهائيا".

وأضاف: "كل التركيز حاليا في الـ13 يوما المتبقية في الدورى وتحقيق الفوز في الـ5 مباريات المقبلة للتتويج بالدورى ولا مجال للحديث عن الصفقات والراحلين".

وأوضح: "موضوع فرحانى ساسى في يد الشئون القانونية في نادى الزمالك، ولم نتأثر بغيابه عن الفريق لأن الأندية الكبرى مش لاعب واحد، ومعسكر الإسكندرية أعاد محمود عبد العزيز للكثير من مستواه ونجح في سد الفراغ في وسط الملعب، بالإضافة إلى وجود إمام عاشور".