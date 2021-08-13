شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يصرف نصف مليون جنيه لأسرة الراحل طه عثمان ويضمه لقائمة المكافآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر نادي وادي دجلة صرف مبلغ 500 ألف جنيه بشكل عاجل لصالح أسرة اللاعب طه عثمان الذي لقي مصرعه في حادث سير أول أمس الأربعاء.

وعلم الخليج 365 انه رغم رحيل اللاعب نهائيا عن دجلة منذ موسمين إلا أن إدارة النادي اعتبرته من أبناء دجلة، وعليه قررت صرف نصف مليون جنيه لأسرته، مع اعتبار اللاعب في قائمة مكافآت الفريق الأول فيما تبقى من مباريات هذا الموسم، بحيث تخصص أيضاً لأسرة اللاعب.

ولقي طه عثمان، لاعب فريق وادي دجلة السابق والمصرية للاتصالات الحالي، مصرعه في حادث سير في التجمع الخامس. وأقيمت صلاة الجنازة أمس الخميس بعد وشيع جثمان اللاعب في مدافن باب النصر في القاهرة القديمة.

ونعى محمد عبد الواحد، لاعب الزمالك السابق والمدرب العام لفريق وادي دجلة الحالي، اللاعب طه عثمان البالغ 24 سنة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وقال: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. ربنا يرحمك ويغفر لك يا طه يا حبيبي ويصبر كل أهلك.. طه عثمان لاعب وادي دجلة السابق في ذمة الله".