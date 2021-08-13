شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت: نستهدف التأهل بكأس ديفيز وبناء فريق جديد لفراعنة التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صفوت، نجم منتخب مصر للتنس للرجال، أن الفريق يستهدف الحصول على بطاقة التأهل فى منافسات المجموعة الثالثة الأفريقية بكأس ديفيز.

وقال فرعون التنس المصرى في تصريحات صحفية إن المنتخب يمر حالياً بمرحلة تجديد الدماء وبناء فريق جديد بلاعبين واعدين، حيث هناك لاعبان يلعبان للمرة الأولى فى كأس ديفيز، وهم أدهم جابر وشريف مخلوف، بينما عمرو عسراوى يشارك للمرة الثانية.

وأشار محمد صفوت إلى أن اللاعبين الثلاثة مبشرون للغاية ولديهم طموح وإصرار كبير على تقديم أفضل مستوى، مؤكداً أن هناك دعما لا محدود من جانب اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى للفريق، للوصول إلى المستوى الذى يليق باسم وتاريخ التنس المصرى.

وأضاف بطل التنس أنه حريص كأقدم وأكثر اللاعبين خبرة بالفريق على منح كافة خبراته لزملائه وتوجيههم باستمرار، حيث تلك هى روح الفريق والتعاون المعتاد داخل منتخب فراعنة التنس على مر الأجيال.