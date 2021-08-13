شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 / 8 / 2021 بالدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 13 / 8 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة سموحة مع طلائع الجيش على ستاد الإسكندرية ومباراة وادى دجلة مع الاتحاد السكندرى على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين للمسابقة.

موعد مباراة سموحة وطلائع الجيش

تقام مباراة سموحة وطلائع الجيش في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الاسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع انبى بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الطلائع مع بيراميدز بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 17 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.

موعد مباراة وادى دجلة والاتحاد السكندرى

تقام مباراة وادى دجلة والاتحاد السكندرى في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة قوية للفريقين يدخلها غزلان دجلة بعد التعادل مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من الزمالك بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.