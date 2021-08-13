شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق: صرفت من جيبى على الكاراتيه 18 سنة.. ولائحة المكافآت تحتاج تعديلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البطلة جيانا فاروق الحاصلة على برونزية الكاراتيه فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، أنها تمارس اللعبة منذ 20 عاما، وأضافت: "أصرف على الكاراتيه بقالى 18 سنة، وفى آخر سنتين أو تلاتة أصبح هناك راعٍ يتحمل تكلفة التدريبات والإعداد للأولمبياد".

وتابعت فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، أن لائحة المكافآت فى مصر والتى تتعلق بالميداليات الأولمبية تحتاج إلى تعديل وإعادة نظر، حيث تم وضعها منذ فترة طويلة لكنها لم تعد تناسب الوضع الحالى، موضحة أن مكافأة الميدالية البرونزية فى الكاراتيه بعد زيادتها أصبحت 200 ألف جنيه. وأن ممارستها للعبة الكاراتيه بالنسبة لها بمثابة عشق لا تستطيع الابتعاد عنه، ولم تقرر الاعتزال حتى الآن.

من ناحية أخرى، قالت جيانا فاروق خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" المذاع على قناة سى بى سي: "ماما بقالها 20 سنة بتحضر معايا التمرين وبقيت خبيرة في اللعبة وبتقولى على أخطائى بعد المران، وبالنسبة ليا بابا هو مصدر الثقة".

وأضافت جيانا: "معظم الناس مفكره أن البنات اللى بتلعب العاب عنيفة هى فى حياتها الشخصية كدا، والكاراتيه بالنسبة ليا عامل زى الإدمان، وأهدى الميدالية البرونزية لـ 100 مليون مصري".

وتابعت: "اللى يعرف جيانا فاروق من زمان هيعرف إنى رفضت العب باسم تانى غير الاهلى رغم إنه كان بيجيلى عقود وعروض ماليه اعلى بكتير لكن انا بعتبر النادى الأهلى دا بيتي".

وأضافت جيانا فاروق: "معايا 11 بطولة عالم لكن الاولمبياد كانت مختلفة، وفى حاجات كتير فى حياتى ضحيت بيها علشان خاطر الأولمبياد".

وتابعت جيانا فاروق: "لو مكانتش أخدت ميدالية فى الأولمبياد كان هيحصلها حاجة، وفضلت شويه مش مستوعبة إنى معايا ميدالية أولمبية، لأن الأولمبياد بالنسبة لأى رياضى حاجة فى حتة تانية خالص".

وأوضحت: "سمعت كلام كتير من بعض الناس حول اعتزالى الكاراتيه ولكن دا استنتاج منهم، ولكن لم أصرح بأى شيء، ولسه لم أتخذ أى قرار لأن كتب كتابى يوم السبت المقبل بعد تأجيل أكثر من مرة علشان الإعداد لأولمبياد طوكيو، وهناك بطلات لعبت بعد الزواج والإنجاب".