شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل فخر الدين بن يوسف: اللاعب يمتلك عروضا من أندية مصرية وننتظر كلمة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد سليمان، وكيل اللاعب فخر الدين بن يوسف مهاجم الإسماعيلى، أن اللاعب يمتلك عروضا من أندية مصرية وعربية، ولكنه ينتظر العرض النهائى من الدراويش لحسم مصيره فى الموسم المقبل.

وقال سليمان فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2 أن الإسماعيلى قدم عروضا للاعب للتجديد لكنها لا ترقى لطموحات اللاعب وما زال اللاعب ينتظر الكلمة الأخيرة من الإسماعيلى قبل مناقشة باقى العروض.

ويستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق فى مباراة الزمالك المقرر لها السابعة مساء السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء الايقاف حيث غاب عن مباراة الاهلى بعد تعرضه للطرد فى مواجهة بيراميدز بينما يفقد الدراويش جهود لاعبه محمد حسن فى مباراة الزمالك بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة الاهلى التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1.

ويملك 9 لاعبين فى الاسماعيلى انذارين قبل مواجهة الزمالك وهم :"عماد حمدى وعمر الوحش ومحمد الشامى وفخر الدين بن يوسف ومروان الصحراوى وشكرى نجيب وأرى بابل و مصطفى فارس ومحمد بيومى".

بينما يتواجد فى صفوف الإسماعيلى 9 لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم "أحمد مدبولى ومحمد عادل وعبد الله جمعة وبينسون شيلونجو ومحمد صادق ومدحت فقوسه وأحمد أيمن وباهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى".