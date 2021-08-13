شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: الدورى فى الملعب.. والاستمرار مع الإسماعيلى "صعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، إنه لا ينظر لأى أحاديث قبل مباراة الزمالك غدا السبت بالدورى، مضيفا أن فريقه يلعب كل المباريات بهدف الفوز فقط لا غير.

وتابع فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، أن الدورى ما زال فى الملعب ويستطيع كل ناد أن يتوج به بمجهوده فقط، مشددا على أن الإسماعيلى لا ينظر لمن سيفوز بدرع الدورى ولا يهمه هذا الأمر.

وعن التجديد للإسماعيلى، قال جلال إنه من الصعب الاستمرار مع الفريق فى الموسم المقبل، معلقا: "مفيش حاجة بتتعمل، اتفقنا على بعض الأمور لكن مفيش حاجة اتعملت لحد الآن، والبعض يفكر فى الانتخابات وبالتالى أعتقد صعب الاستمرار".

ويستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق فى مباراة الزمالك المقرر لها السابعة مساء السبت على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء الايقاف حيث غاب عن مباراة الاهلى بعد تعرضه للطرد فى مواجهة بيراميدز بينما يفقد الدراويش جهود لاعبه محمد حسن فى مباراة الزمالك بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة الاهلى التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1.

ويملك 9 لاعبين فى الاسماعيلى انذارين قبل مواجهة الزمالك وهم :"عماد حمدى وعمر الوحش ومحمد الشامى وفخر الدين بن يوسف ومروان الصحراوى وشكرى نجيب وأرى بابل و مصطفى فارس ومحمد بيومى".

بينما يتواجد فى صفوف الإسماعيلى 9 لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم "أحمد مدبولى ومحمد عادل وعبد الله جمعة وبينسون شيلونجو ومحمد صادق ومدحت فقوسه وأحمد أيمن وباهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى".