الزمالك: لم نحسم الدوري.. والنقاز مكسب لنا ومن أسباب خسارتنا من الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمد الإتربي نائب رئيس لجنة إدارة الزمالك، أن الفريق لم يحسم الدوري بعد، وأوضح أن فكرة التعاقد مع حمدي النقاز محل نقاش من الجانب القانوني، والفني على السواء.

وقال الإتربي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "الدوري لم يحسم بعد، والتفوق بنقطتين فقط لا يعني أننا حققنا الدوري، وأقول هذا حتى والأهلي متفوق قبل ذلك أن الدوري مازال في الملعب".

وتابع: "الحديث عن أهمية الفوز للاتحاد السكندري قبل مباراة الزمالك من أجل المنافسة على اللعب في الكونفدرالية كان ايجابيًا بالنسبة لنا لأن الفريق احتاج لتحقيق الفوز وبالتالي لعب بشكل هجومي".

وأضاف: "نحن في الوقت الحالي كل تركيزنا على الأيام المتبقية حتى نهاية الموسم من أجل تحقيق لقب الدوري، وبعد ذلك يمكن أن نتحدث عن ملف التعاقدات، وما نقوم به في هذا الأمر".

أما عن إمكانية التعاقد مع حمدي النقاز، قال: "موقف النقاز لم يحسم بعد، ونحن نستشهد برأي المحامي للتعرف على موقف القضية، وفي النهاية الأمر في يد المدير الفني سواء وافق أو رفض".

واستطرد: "النقاز مكسب بالتأكيد ولاعب مميز، وكان من أسباب خسارتنا أمام الترجي التونسي في دوري الأبطال".

واختتم بالحديث عن فرجاني ساسي، قائلًا :"قمنا بالاجراءات القانونية السليمة لكي نطلب حقنا بعد رحيل فرجاني ساسي.. لا أرى أن هناك فريق يعتمد على لاعب، بالطبع هو لاعب كبير لكن البديل موجود وهناك إمام عاشور، ومحمود عبد العزيز عاد بمستوى طيب عقب فترة الإعداد".