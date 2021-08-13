الأهلي يفقد محمد شريف في مواجهتي إنبي والطلائع للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي إصابة مهاجمه وهدافه محمد شريف بشد في العضلة الخلفية ليبتعد عن مباراتي إنبي وطلائع الجيش في الدوري.

محمد شريف كان قد سجل هدف فريقه الوحيد في شباك الإسماعيلي في أخر ظهور للأهلي في لقاء انتهى بالتعادل (1-1) على استاد الإسكندرية.

لكن شريف غادر ملعب الإسكندرية مصاباً متأثراً بإصابته في العضلة الخليفة، لتؤكد الفحوصات تعرضه لشد يتطلب راحة وتأهيل لمدة 10 أيام، وفقاً لما ورد عبر قناة الأهلي.

ويتبقى للنادي الأهلي 5 مباريات كاملة حتى انتهاء مسابقة الدوري الممتاز، سيغيب محمد شريف عن مباراتين ليعود في أخر ثلاث لقاءات.

الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر قبل 5 جولات لكل فريق قبل النهاية.