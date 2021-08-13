المصري يصعق بيراميدز ويبتعد بالمركز الثالث في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

حقق المصري فوزاً صاعقاً على المصري بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 30 ليقترب بشدة من حسم المركز الثالث لصالحه.

الفريقان ضمنا التأهل إلى الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل بعد إرسال اتحاد الكرة أسماء الأندية المشاركة في البطولات القارية يوم 10 أغسطس الجاري.

المصري رفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث ليوسع الفارق مع بيراميدز الرابع إلى 6 نقاط كاملة، قبل 4 جولات من النهاية لكل فريق، ليقترب بشدة من حسم المركز الثالث لصالحه.

ملخص المباراة

بعد بداية هادئة أهدر تراوري فرصة الهدف الأول لصالح بيراميدز في الدقيقة 15 بعد كرة وصلته أمام المرمى ليسدد كرة ارتطمت بالدفاع للتحول إلى ضربة ركنية لم يستفد منها الفريق الأزرق.

وبعد محاولة للمصري تحولت بتسديدة إلى ضربة مرمى، كاد بيراميدز أن يتقدم بقذيفة في الدقيقة 21 عن طريق أحمد فتحي الذي ضرب العارضة من خارج منطقة الجزاء، لترتد الهجمة من جديد بمحاولة خطيرة للمصري تصدى لها الحارس المهدي سليمان.

ونجح المصري في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 39 بعد عرضية متقنة حولها إسلام عطية برأسية ضربت يد الحارس المهدي سليمان ثم تعدت خط المرمى لتعلن تقدم الفريق الساحلي.

وفي الدقيقة 57 تعرض علي جبر للطرد بعد إعاقة عمر كمال لاعب المصري الذي كان في طريقه للانفراد بالحارس المهدي سليمان لتسجيل الهدف الثاني، لكن تقنية الفيديو ألغت الطرد بسبب خطأ من لاعب المصري قبل الانفراد.

ولم تفلح محاولات بيراميدز في الدقائق الأخيرة لإدراك هدف التعادل ليتعرض لهزيمة قاسية وتتقلص أماله في تحقيق المركز الثالث هذا الموسم.