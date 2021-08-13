"عودة فتوح".. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:
أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمته التي ستنتظم في معسكر مغلق يوم غد الجمعة بالإسماعيلية استعدادًا لخوض مباراة الإسماعيلي.
ويحل الزمالك ضيفًا أمام نظيره الإسماعيلي، عند السابعة من مساء يوم السبت المقبل، على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة دوري WE.
وجاءت قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي كالتالي:
حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل.
خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.
خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إسلام جابر – أيمن حفني.
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.
ويدخل الزمالك المباراة في صدارة الدوري برصيد 67 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز 12 برصيد 34 نقطة.