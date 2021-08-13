"عودة فتوح".. كارتيرون يُعلن قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمته التي ستنتظم في معسكر مغلق يوم غد الجمعة بالإسماعيلية استعدادًا لخوض مباراة الإسماعيلي.

ويحل الزمالك ضيفًا أمام نظيره الإسماعيلي، عند السابعة من مساء يوم السبت المقبل، على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة دوري WE.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إسلام جابر – أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.

ويدخل الزمالك المباراة في صدارة الدوري برصيد 67 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز 12 برصيد 34 نقطة.