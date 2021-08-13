الامارات | تسديدات.. أسامة رشيد زائر دائم للشواطئ البحرية

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. أسامة رشيد زائر دائم للشواطئ البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب نادي خورفكان ومنتخب العراق لكرة القدم، أسامة رشيد، أنه يحب الوجود على شواطئ البحر والسباحة كلما حصل على فرصة، معرباً عن سعادته بجمالية مدينة خورفكان، بينما يقضي وقته المتاح في السباحة، ويتطلع مستقبلاً إلى العمل في الإدارة الرياضية. وظهر أسامة رشيد في فيديو بثه نادي خورفكان وهو يحاول تدريب ابنه الصغير على السباحة.

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