الامارات | شيخة أحمد: أخطط لقفزة بعلم الإمارات تزامناً مع «إكسبو 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن شيخة أحمد: أخطط لقفزة بعلم الإمارات تزامناً مع «إكسبو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت عضو فريق الإمارات للسيدات للقفز بالمظلات، شيخة أحمد، عن أنها تفكر في القيام بقفزة حاملة علم الإمارات من مكان مرتفع تزامناً مع حدث «إكسبو 2020» الذي تستضيفه دولة الإمارات أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن مثل هذه الفكرة تحتاج إلى أن تكون في مكان نادر، مشيرة إلى أن طموحها كان القيام بهذه القفزة من أعلى قمة «إيفرست» الأعلى في العالم، لكن هذا الأمر تأجل أكثر من مرة، مشددة على أن القفز من أعلى قمة «إيفرست» تحتاج إلى تدريبات كثيرة، حتى تؤدي القفزة الهدف والنجاح المطلوب، لافتة إلى أن الظروف الصحية الراهنة المتعلقة بـ«كوفيد-19» حدّت من نشاطها في هذا الخصوص، مؤكدة أن آخر قفزة كبيرة قامت بها كانت في شهر نوفمبر من العام الماضي، عندما حققت حلمها بالقفز من أعلى أهرامات الجيزة في مصر من على علو 15 ألف قدم.

وقالت شيخة أحمد لـ«الإمارات اليوم»: «أفكر جدياً في تأسيس فريق محترف للسيدات للقفز بالمظلات، كوني أسعى لمنح خبراتي في هذا المجال، التي استمرت لنحو 10 سنوات، إلى المبتدئين والمبتدئات في هذا المجال، وكذلك لكل السيدات اللواتي لديهن الرغبة في مجال رياضة القفز بالمظلات، كونها رياضة مثيرة وممتعة في الوقت ذاته».

وأكدت أنه ورغم أن الطقس حالياً صعب ولايساعد على التدريبات، إلا أنها تتدرب في نادي مرغم في دبي، مؤكدة أنها ستعود إلى النشاط مجدداً خلال شهرَي سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

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