الامارات | تسديدات.. عبدالملك يحب رياضة المشي

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. عبدالملك يحب رياضة المشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأمين العام السابق للهيئة العامة لرعاية الرياضة، إبراهيم عبدالملك، أنه يحب كثيراً رياضة المشي، كونها تمنح جسم الإنسان حيوية ونشاطاً وصحة، علماً أن عبدالملك الذي يمارس لعبة كرة القدم كان يردد دائماً أن الرياضة تعد أسلوب حياة بالنسبة له ولجميع أفراد المجتمع. وقال إبراهيم عبدالملك لـ«الإمارات اليوم»: «تعودت دائماً على ممارسة الرياضة، من بينها كرة القدم، لكنني حالياً أمارس رياضة المشي بشكل مستمر».

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