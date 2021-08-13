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الامارات | تسديدات.. عبدالملك يحب رياضة المشي

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منصور السندي ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأمين العام السابق للهيئة العامة لرعاية ، إبراهيم عبدالملك، أنه يحب كثيراً رياضة المشي، كونها تمنح جسم الإنسان حيوية ونشاطاً وصحة، علماً أن عبدالملك الذي يمارس لعبة كرة القدم كان يردد دائماً أن الرياضة تعد أسلوب حياة بالنسبة له ولجميع أفراد المجتمع. وقال إبراهيم عبدالملك لـ«الإمارات اليوم»: «تعودت دائماً على ممارسة الرياضة، من بينها كرة القدم، لكنني حالياً أمارس رياضة المشي بشكل مستمر».

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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