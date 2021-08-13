الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
برينتفورد - آرسنال 23:00
فالنسيا - خيتافي 23:00
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ - بايرن ميونيخ 22:30
الدوري الفرنسي
لوريان - موناكو 23:00
الدوري السعودي
النصر - ضمك 20:05
الأهلي - الفيصلي 21:55
سموحة - طلائع الجيش 21:00
وادي دجلة - الاتحاد 23:00
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