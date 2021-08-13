الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ورشة

تعقد لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، يوم الإثنين المقبل، ورشة خاصة للإعلاميين بشأن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، إذ وجّه اتحاد الكرة الدعوة إلى ممثلي وسائل الإعلام لحضور هذه الورشة.

راتب

جدّد لاعب أجنبي بأحد أندية دوري الخليج العربي مطالباته لناديه بزيادة راتبه وحوافزه المالية أسوة ببقية اللاعبين الأجانب في الفريق، لاسيما أنه ظل يقدم في الفترة الأخيرة مستوى فنياً متطوراً.

إضافة

عبّر متابعون لرياضة كرة قدم الصالات عن سعادتهم لقيام التطبيق الإلكتروني لاتحاد كرة القدم بنشر نتائج المباريات والأهداف أولاً بأول، ما يجعلهم على تواصل مستمر مع الفرق التي يشجعونها، ووصفوا ذلك بكونه إضافة مهمة للعبة.

مؤتمر

يقيم نادي الإمارات مؤتمراً صحافياً يوم غدٍ لتقديم مدرب الفريق، المغربي طارق السكتيوي، واللاعبين الأجانب الذين تعاقد معهم الفريق، علماً أنه لم يعلن عن أي تعاقد رسمي مع الأجانب حتى الآن.

إلغاء

فوجئ نادٍ محترف بإلغاء المباراة الودية الأخيرة للفريق قبل انطلاق المنافسات الموسم المقبل، على الرغم من أهميتها في رسم ملامح التشكيلة الأساسية التي سيدشن بها المنافسات.

تجاهل

تجاهل مسؤول في لعبة جماعية، الرد على اتصالات وسائل الإعلام، في ظل وجود تساؤلات حول الأجندة الرسمية لبطولات الموسم الجديد، وعدد الأندية المشاركة، خصوصاً أن أندية تقدمت بالاعتذار عن الاستمرار في اللعبة، وأخرى علقت النشاط على صعيد فرق الرجال.

تخلي

تخلى نادٍ منافس في لعبة جماعية، عن تعاقده مع هداف بطولة الدوري للموسم الماضي، بذريعة التعاقد مع لاعبين أكثر خبرة يتمتعون بدور القائد في أرضية الملعب، وبالاستناد إلى نظرة فنية لمدرب الفريق.

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