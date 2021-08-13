الامارات | اتحاد اليد يعتمد نظامه الأساسي المعدّل نهاية الشهر الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعتمد نظامه الأساسي المعدّل نهاية الشهر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد كرة اليد تحديد نهاية أغسطس الجاري موعداً لانعقاد الجمعية العمومية، لاعتماد نظامه الأساسي المعدل، وفق «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية»، الذي أطلقته الهيئة العامة للرياضة، في يونيو الماضي، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية.

جاء ذلك في ختام في ورشة العمل التي عقدها اتحاد اليد، أول من أمس، في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية، جمعته مع ممثلي الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية، وتم خلالها مناقشة مسودة النظام الأساسي الذي تم تعديل مواده طبقاً لدليل الحوكمة.

وأدار ورشة العمل رئيس الاتحاد، نبيل عاشور، وحضرها المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، محمد بن درويش، ورئيس اللجنة القانونية باتحاد اليد، عدنان فرج الشامسي، والمستشار القانوني، طارق الميار، ونائب رئيس الاتحاد، عبدالسلام المحيربي، والأمين العام للاتحاد، ناصر الحمادي، وعضوا لجنة تعديل النظام الأساسي، عدنان الشامسي وفيصل الطواش، بجانب ممثلي أندية البطائح والجزيرة والشارقة، والذيد والنصر ومليحة وبني ياس.

واستهل رئيس الاتحاد، نبيل عاشور، كلمته في الورشة، بتوجيه الشكر والتقدير للجنة الأولمبية الوطنية لاحتضان الورشة وتنظيمها، والإشادة بجهود اللجنة القانونية في الاتحاد.

من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد، ناصر الحمادي، في تصريحات صحافية، أن «ورشة العمل تضمنت مراجعة 87 من مسودة النظام الأساسي المعدل، وذلك قبل مواصلة العمل، خلال الفترة المقبلة، على وضع اللمسات الأخيرة، ليتم عرضه على الجمعية العمومية للاتحاد، المزمع عقدها أواخر الشهر الجاري، التي سيتم خلالها اعتماد النظام الجديد المتوافق مع دليل الحوكمة».

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