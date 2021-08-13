الفتح يستقبل محترفه سانتيني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل الفتح أمس محترفه الكرواتي إيفان سانتيني وأخضعه للفور للفحوصات الطبية اللازمة لدى الراعي الطبي مستشفى الموسى التخصصي وذلك بعد التوقيع معه لمدة عام واحد لينضم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم .

وجاء التعاقد مع سانتيني بتوصية من المدير الفني يانييك فيريرا الذي سبق له تدريب اللاعب. وسبق لإيفان اللعب للعديد من الأندية، إلا أن تجربته الأفضل كانت مع نادي إندرلخت البلجيكي، حيث تألق بصورة لافتة وخطف الأضواء بحلوله ثالثا في قائمة هدافي الدوري برصيد 11 هدفا سجلها في 16 مباراة.

وسبق لسانتيني اللعب لنادي جينغسو سونينغ الصيني، وأوسيجك الكرواتي، كما خاض اللعب بنادي كان الفرنسي موسم 2018.