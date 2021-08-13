اخبار الرياضه

الفتح يستقبل محترفه سانتيني

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر الفتح يستقبل محترفه سانتيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - استقبل الفتح أمس محترفه الكرواتي إيفان سانتيني وأخضعه للفور للفحوصات الطبية اللازمة لدى الراعي الطبي مستشفى الموسى التخصصي وذلك بعد التوقيع معه لمدة عام واحد لينضم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم .

وجاء التعاقد مع سانتيني بتوصية من المدير الفني يانييك فيريرا الذي سبق له تدريب اللاعب. وسبق لإيفان اللعب للعديد من الأندية، إلا أن تجربته الأفضل كانت مع نادي إندرلخت البلجيكي، حيث تألق بصورة لافتة وخطف الأضواء بحلوله ثالثا في قائمة هدافي الدوري برصيد 11 هدفا سجلها في 16 مباراة.

وسبق لسانتيني اللعب لنادي جينغسو سونينغ الصيني، وأوسيجك الكرواتي، كما خاض اللعب بنادي كان الفرنسي موسم 2018.

كانت هذه تفاصيل خبر الفتح يستقبل محترفه سانتيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا