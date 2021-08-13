الطائي يقترب من «الكفاءة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتربت إدارة نادي الطائي من الحصول على شهادة الكفاءة المالية وإنهاء كافة التزامات النادي المالية الواجبة السداد حتى تاريخ 30 أبريل من العام الحالي والبالغة (4.235.296 مليون ريال)، بمساهمة من رئيس هيئة أعضاء الشرف سعود الصقيه وعضو الشرف عواد الرضيمان. وكان الطائي قد تواجد الموسم الماضي في المركز الرابع لترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى الأعلى مديونية ضمن استراتيجية دعم الأندية التي أعلنت عنها وزارة الرياضة.

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