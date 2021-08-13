أخضر الطائرة يختتم معسكر القاهرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم المنتخب السعودي للناشئين معسكره الإعدادي الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة تحضيرا للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام في البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أغسطس الحالي. ولعب الأخضر خلال المعسكر العديد من المباريات الودية، وكسبها جميعا وأبرزها أمام المنتخب المصري بنتيجة 3 /2. وأكد رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة خالد الزغيبي أن المعسكر حقق أهدافه المخطط لها والمتمثلة في ارتفاع المعدل اللياقي، منوها بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه اللاعبون في جميع المباريات مما يؤكد جاهزية الأخضر للمشاركة في البطولة الخليجية التي يتطلعون للمنافسة على تحقيق لقبها.

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