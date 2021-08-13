الأهلي المتجدد أم الفيصلي «الكفاءة»؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد 18 شهرا غياب عن مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يعيد الأهلي الجماهير لملعب الجوهرة، كما يفتح أبواب الملعب نفسه بعد أن أغلقت لفترة اقتربت من 7 أشهر.

ويستضيف الأهلي نظيره الفيصلي على ملعب الجوهرة في تدشين مشوار الفريقين بالنسخة الحالية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في أول مباراة على الملعب منذ منتصف يناير الماضي، حيث كانت آخر مباراة جرت على هذا الملعب بين الأهلي والهلال في الجولة الـ 13 الموسم الماضي وانتهت بالتعادل 0/0، جرى بعدها إغلاق الملعب ثم تحولت مباراتا الأهلي والاتحاد إلى رديف ملعب الجوهرة، وكذلك إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

كما أن آخر مباراة شهدت حضورا جماهيريا في الجوهرة كان طرفها الأهلي أيضا عندما واجه الفيحاء في الموسم قبل الماضي في مباراة انتهت بفوزه 1/ 0.

إلا أن أهم ما يبحث عنه الأهلي بدءا من اليوم، مسح الصورة السيئة التي ظهر عليها في الموسم الماضي الذي انتهى به في المركز الثامن، حيث يتطلع لتحقيق نتيجة يعيد بها الصفاء بينه وبين جمهوره.

أجانب مميزون ولكن..

رغم نجاح إدارة الأهلي في استقطاب أسماء أجنبية بازرة خلال التعاقدات الصيفية الحالية متمثلة في البرازيليين باولينيو جونيور ودانكلير بيريرا، والكرواتي فيليب برادريتش والمقدوني جاني أليوسكي، والسنغالي الحسن نداو ، إلا أن المدير الفني الجديد، بيسنيك هاسي عاش قلقا كبيرا ما بين الاعتماد على الأسماء الأجنبية الجديدة في هذه المباراة أو صناعة خطة لعب بديلة بعيدة عنهم، خاصة وأن الأهلي من بين الأندية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية التي تمكنها من تسجيل لاعبين جدد، إلا أنها قد تحصل عليها قبل مباراة اليوم في ظل سعيها الجاد لحل المشاكل المالية العالقة.

مطب آخر

تردد أن لاعب الفريق السابق الذي أعلن اعتزاله مؤخرا، مهند عسيري هو من تصدى لمنع الأهلي من الحصول على شهادة الكفاءة المالية بعد أن رفض تأجيل استلام مستحقاته المتأخرة. وفي حال إقناع اللاعب بجدولة مستحقاته، سيواجه مدرب الأهلي مشكلة أخرى تعرقل إشراكه الخماسي الأجنبي الجديد بالكامل، حيث لا يزال المحترف البوسني ساريتش ضمن قائمة الفريق بعد أن فشلت إدارة النادي في التخلص منه أو إعارته نظير مطالبته باستلام كامل قيمة الشرط الجزائي في عقده، مما يجبر المدرب على استبعاد أحد الأجانب ليشرك السبعة المسموح بمشاركتهم.

الفيصلي كفاءة

لن يكون رجال المدرب الإيطالي باولو تراميزاني، صيدا سهلا أمام رجال هاسي، حيث يبحث بطل كأس خادم الحرمين الشريفين عن تأكيد قدراته وأحقيته باقتلاع بطاقة التأهل للعب بدوري أبطال آسيا، وذلك من حلال تحقيق نتيجة إيجابية اليوم بعيدا عن التأثر بالأرض والجمهور.

ويتميز الفيصلي على خصمه اليوم بحصوله مبكرا على شهادة الكفاءة المالية وهو ما جعل مدربه أكثر استقرارا من حيث الاعتماد على الأسماء الأجنبية خلال المعسكر الإعدادي الخارجي.

ويضم الفيصلي 7 أسماء أجنبية مميزة وهي: إيغور روسي ورافاييل سيلفا والكسندر ميركل وإسماعيل سيلفا وجويليرمي أوجوستو وجوليو تافاريس وهشام فايق.