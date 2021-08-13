أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 / 8 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 / 8 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، حسين الشحات يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد قرار موسيماني

حسين الشحات يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد قرار موسيماني

أغلق حسين الشحات جناح الأهلي ملف الرحيل عن القلعة الحمراء بعدما تلقى عدد من العروض الخليجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للتعاقد معه وتدعيم صفوفها في الموسم المقبل، لاسيما مع اهتمام أكثر من نادي سعودي بالتعاقد معه أبرزهم نادي الحزم والذي قدم عرضا رسميا لشراء خدمات اللاعب على سبيل الإعارة.

الأهلى يعلن سلبية مسحة محمود كهربا وعدم إصابته بكورونا

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود كهربا، لاعب الفريق، أجرى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا أمس وجاءت نتيجتها سلبية.