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أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 / 8 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 / 8 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، حسين الشحات يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد قرار موسيماني 

حسين الشحات يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد قرار موسيماني

أغلق حسين الشحات جناح الأهلي ملف الرحيل عن القلعة الحمراء بعدما تلقى عدد من العروض الخليجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للتعاقد معه وتدعيم صفوفها في الموسم المقبل، لاسيما مع اهتمام أكثر من نادي سعودي بالتعاقد معه أبرزهم نادي الحزم والذي قدم عرضا رسميا لشراء خدمات اللاعب على سبيل الإعارة.

حسين الشحات يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد قرار موسيماني

الأهلى يعلن سلبية مسحة محمود كهربا وعدم إصابته بكورونا

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود كهربا، لاعب الفريق، أجرى مسحة طبية للكشف عن فيروس أمس وجاءت نتيجتها سلبية.

 

الأهلى يعلن سلبية مسحة محمود كهربا وعدم إصابته بكورونا

 

بهدف +90 عمر الحلوانى ينقذ أسوان من الهزيمة أمام البنك الأهلى (2-2)

تعادل فريق البنك الاهلى مع أسوان بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى أقيمت على ملعب بتروسبورت ليقترب من البقاء فى الدورى الموسم المقبل والابتعاد عن مراكز الهبوط . 

بهدف +90 عمر الحلوانى ينقذ أسوان من الهزيمة أمام البنك الأهلى (2-2)

 

المقاولون يهزم الجونة 2 / 1 فى الدورى

حقق المقاولون العرب فوزا غاليا على الجونة بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم بالاسبوع الـ30 من عمر الدورى العام باستاد الجبل الأخضر.

المقاولون يهزم الجونة 2 / 1 فى الدورى

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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