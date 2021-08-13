شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 12 / 8 / 2021 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الخميس 12 / 8 / 2021 ثلاث مباريات ضمن الجولة 30، حيث استضاف المقاولون العرب نظيره الجونة، بينما التقى أسوان فريق البنك الأهلى، واختتم المواجهات مباراة المصرى البورسعيدى ضد بيراميدز.

أول خسارة لـ"جونياس"..المصري يهزم بيراميدز بهدف فى الدورى "فيديو"

فاز المصرى على بيراميدز بهدف سجله إسلام عطية في الدقيقة 39 من عمر المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهدف +90 عمر الحلوانى ينقذ أسوان من الهزيمة أمام البنك الأهلى (2-2)