شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلوانى: أتدرب يوميا على الكرات الثابتة.. والاتحاد السكندرى يفاوضنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الحلوانى لاعب فريق أسوان أنه سعيد بالتعادل مع البنك الأهلى اليوم بالدورى فى الوقت القاتل، لافتا إلى أنه يشكر لاعبى فريقه على العودة للمباراة وخطف نقطة ثمينة، قد تكون سببا فى البقاء بالدورى الممتاز.

وقال الحلوانى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، إنه يتدرب يوميا على الكرات الثابتة ويتابع أشهر لاعبى العالم الذين يتميزون بتسديد الكرات الثابتة بكفاءة، مشيرا الى أن عقده مع أسوان مستمر فى الموسم المقبل ولكنه لديه عروض من أكثر من نادى وعلى رأسهم الاتحاد السكندرى لكنه لم يحسم وجهته المقبلة.

وتعادل فريق البنك الأهلى مع أسوان بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى أقيمت على ملعب بتروسبورت ليقترب من البقاء فى الدورى الموسم المقبل والابتعاد عن مراكز الهبوط .

وأحرز هدفي البنك الاهلى كل من فادى فريد فريد فى الدقيقة 12 وجاء الهدف الثانى عن طريق أحمد على فى الدقيقة 37 بينما جاء هدفى أسوان عن طريق اللاعب أحمد الصغيرى من علامة الجزاء فى الدقيقة 45 وفى الدقيقة 95 سجل عمرو الحلواني هدف التعادل من ضربة ثابتة فى اللحظات الاخيرة من عمر اللقاء .

وبهذة النتيجة يحتل فريق البنك الاهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 بينما رصيد فريق أسوان عند النقطة 27 محتلا المركز السادس عشر .

وجاء تشكيل فريق البنك الاهلى كالتالى فى حراسة المرمى .. محمود الزنفلى

فى خط الدفاع .. عاصم صلاح ، أمير مدحت ، أسامة أبراهيم ، أحمد ياسين

فى خط الوسط .. محمد فتحى ، محمد بسيونى ، معروف يوسف

فى الهجوم .. أحمد ياسر ، فادى فريد ، أحمد على

بينما جاء تشكيل أسوان كالتالى عمر رضوان ، أحمد سالم صافى ، محمد جابر ، محمود شبانة ، عبد العزيز موسى ، عمرو الحلوانى ، أشرف مجدى ، السيد فريد ، أحمد خالد ، محمد أسامة ، أحمد الصغيرى .