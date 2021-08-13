شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي بيراميدز يخضع لكشف المنشطات بعد مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المسئولة عن كشف المنشطات بمباريات الدوري الممتاز اختيار ثنائي بيراميدز أحمد سامي وإسلام عيسى للخضوع لكشف المنشطات، وتم اختيار الثنائي عشوائيا من جانب اللجنة للخضوع لكشف المنشطات عقب انتهاء اللقاء.

فاز المصرى على بيراميدز بهدف سجله إسلام عطية في الدقيقة 39 من عمر المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعد هذه الخسارة الأولى لبيراميدز تحت قيادة اليوناني تاكيس جونياس منذ توليه القيادة الفنية للفريق السماوى.

بهذه النتيجة تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 43 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 16 مباراة وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 42 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

بينما عزز المصرى البورسعيدى احتلاله المركز الثالث برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

جاء تشكيل المصرى البورسعيدى كالتالى: حراسة المرمى: عصام ثروت،الدفاع: حجاج عويس، أحمد شوشة، فريد شوقى، كريم العراقى،الوسط: أحمد رفعت، محمد جريندو، عمر كمال، محمد عنتر،الهجوم: عمرو موسى، حسن على.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: على جبر- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي،خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود حمادة - إبراهيم عادل،خط الهجوم: دودو الجباس.