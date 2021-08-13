شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز.. الزمالك يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب إقامة اليوم الخميس 12 / 8 / 2021 ثلاث مباريات ضمن الجولة 30، حيث استضاف المقاولون العرب نظيره الجونة، بينما التقى أسوان فريق البنك الأهلى، واختتم المواجهات مباراة المصرى البورسعيدى ضد بيراميدز.

أول خسارة لـ"جونياس"..المصري يهزم بيراميدز بهدف فى الدورى "فيديو"

فاز المصرى على بيراميدز بهدف سجله إسلام عطية في الدقيقة 39 من عمر المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

بهدف +90 عمر الحلوانى ينقذ أسوان من الهزيمة أمام البنك الأهلى (2-2)

تعادل فريق البنك الاهلى مع أسوان بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى أقيمت على ملعب بتروسبورت ليقترب من البقاء فى الدورى الموسم المقبل والابتعاد عن مراكز الهبوط . المقاولون يهزم الجونة 2 / 1 فى الدورى حقق المقاولون العرب فوزا غاليا على الجونة بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم بالاسبوع الـ30 من عمر الدورى العام باستاد الجبل الأخضر.

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 67 نقطة بينما ياتى الاهلى فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة بينما فى المركز الثالث المصرى البورسعيدى برصيد 49 نقطة .