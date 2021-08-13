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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 12 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 / 8 / 2021 فى مقدمتها ، الزمالك: خصم النقاط غير وارد وفيفا يفصل فى قضايانا بعد نهاية الدورى
الزمالك: خصم النقاط غير وارد وفيفا يفصل فى قضايانا بعد نهاية الدورى
كشف مصدر داخل نادي الزمالك ان ما يثار بشأن خصم نقاط من الزمالك عقوبة علي تأخر سداد مستحقات لاعبيه السابقين من الفيفا امر غير وارد خلال الفترة المقبلة وتحديدا حتي نهاية أغسطس الجارى.
حسين الشحات يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد قرار موسيماني
أغلق حسين الشحات جناح الأهلي ملف الرحيل عن القلعة الحمراء بعدما تلقى عدد من العروض الخليجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للتعاقد معه وتدعيم صفوفها في الموسم المقبل، لاسيما مع اهتمام أكثر من نادي سعودي بالتعاقد معه أبرزهم نادي الحزم والذي قدم عرضا رسميا لشراء خدمات اللاعب على سبيل الإعارة.
الأهلى يعلن سلبية مسحة محمود كهربا وعدم إصابته بكورونا
قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود كهربا، لاعب الفريق، أجرى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا أمس وجاءت نتيجتها سلبية.
بهدف +90 عمر الحلوانى ينقذ أسوان من الهزيمة أمام البنك الأهلى (2-2)
تعادل فريق البنك الاهلى مع أسوان بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى أقيمت على ملعب بتروسبورت ليقترب من البقاء فى الدورى الموسم المقبل والابتعاد عن مراكز الهبوط .
المقاولون يهزم الجونة 2 / 1 فى الدورى
حقق المقاولون العرب فوزا غاليا على الجونة بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم بالاسبوع الـ30 من عمر الدورى العام باستاد الجبل الأخضر.