اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 12 / 8 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الخميس 12 / 8 / 2021  فى مقدمتها ، الزمالك: خصم النقاط غير وارد وفيفا يفصل فى قضايانا بعد نهاية الدورى 

الزمالك: خصم النقاط غير وارد وفيفا يفصل فى قضايانا بعد نهاية الدورى

كشف مصدر داخل نادي الزمالك ان ما يثار بشأن خصم نقاط من الزمالك عقوبة علي تأخر سداد مستحقات لاعبيه السابقين من الفيفا امر غير وارد خلال الفترة المقبلة وتحديدا حتي نهاية أغسطس الجارى.

الزمالك: خصم النقاط غير وارد وفيفا يفصل فى قضايانا بعد نهاية الدورى

حسين الشحات يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد قرار موسيماني

أغلق حسين الشحات جناح الأهلي ملف الرحيل عن القلعة الحمراء بعدما تلقى عدد من العروض الخليجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للتعاقد معه وتدعيم صفوفها في الموسم المقبل، لاسيما مع اهتمام أكثر من نادي سعودي بالتعاقد معه أبرزهم نادي الحزم والذي قدم عرضا رسميا لشراء خدمات اللاعب على سبيل الإعارة.

حسين الشحات يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد قرار موسيماني

الأهلى يعلن سلبية مسحة محمود كهربا وعدم إصابته بكورونا

قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود كهربا، لاعب الفريق، أجرى مسحة طبية للكشف عن فيروس أمس وجاءت نتيجتها سلبية.

 

الأهلى يعلن سلبية مسحة محمود كهربا وعدم إصابته بكورونا

 

بهدف +90 عمر الحلوانى ينقذ أسوان من الهزيمة أمام البنك الأهلى (2-2)

تعادل فريق البنك الاهلى مع أسوان بهدفين لكل منهما فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى أقيمت على ملعب بتروسبورت ليقترب من البقاء فى الدورى الموسم المقبل والابتعاد عن مراكز الهبوط . 

بهدف +90 عمر الحلوانى ينقذ أسوان من الهزيمة أمام البنك الأهلى (2-2)

 

المقاولون يهزم الجونة 2 / 1 فى الدورى

حقق المقاولون العرب فوزا غاليا على الجونة بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم بالاسبوع الـ30 من عمر الدورى العام باستاد الجبل الأخضر.

المقاولون يهزم الجونة 2 / 1 فى الدورى

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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