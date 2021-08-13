شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق: أهدى برونزية أولمبياد طوكيو لـ100 مليون مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جيانا فاروق الحاصلة على برونزية الكاراتيه فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، أن ممارستها للعبة الكاراتيه بالنسبة لها بمثابة عشق لا تستطيع الابتعاد عنه، ولم تقرر الاعتزال حتى الآن.

وقالت جيانا فاروق خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" المذاع على قناة سى بى سي: "من ضمن الحاجات اللى كانت مخوفانى من محمد فى الأول إنه مش رياضى وممكن ميستوعبش اللى أنا فيه لكن لقيته أكتر حد داعم ليا على الكوكب".

وأضافت جيانا فاروق: كلمت محمد قبل الأولمبياد وقولت له "أنا عارفة إنى مُقصرة معاك" رد عليا رد غريب وقال لى "طول ما أنا شايفك ناجحة مش عاوز حاجة تانية".

وتابعت جيانا: "ماما بقالها 20 سنة بتحضر معايا التمرين وبقيت خبيرة في اللعبة وبتقولى على أخطائى بعد المران، وبالنسبة ليا بابا هو مصدر الثقة".

وأضافت جيانا: "معظم الناس مفكره أن البنات اللى بتلعب العاب عنيفة هى فى حياتها الشخصية كدا، والكاراتيه بالنسبة ليا عامل زى الإدمان، وأهدى الميدالية البرونزية لـ 100 مليون مصري".

وتابعت: "اللى يعرف جيانا فاروق من زمان هيعرف إنى رفضت العب باسم تانى غير الاهلى رغم إنه كان بيجيلى عقود وعروض ماليه اعلى بكتير لكن انا بعتبر النادى الأهلى دا بيتي".

وأضافت جيانا فاروق: "معايا 11 بطولة عالم لكن الاولمبياد كانت مختلفة، وفى حاجات كتير فى حياتى ضحيت بيها علشان خاطر الأولمبياد".

وتابعت جيانا فاروق: "لو مكانتش أخدت ميدالية فى الأولمبياد كان هيحصلها حاجة، وفضلت شويه مش مستوعبة إنى معايا ميدالية أولمبية، لأن الأولمبياد بالنسبة لأى رياضى حاجة فى حتة تانية خالص".

وأوضحت: "سمعت كلام كتير من بعض الناس حول اعتزالى الكاراتيه ولكن دا استنتاج منهم، ولكن لم أصرح بأى شيء، ولسه لم أتخذ أى قرار لأن كتب كتابى يوم السبت المقبل بعد تأجيل أكثر من مرة علشان الإعداد لأولمبياد طوكيو، وهناك بطلات لعبت بعد الزواج والإنجاب".