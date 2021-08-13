شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. وأمين عمر لدجلة والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، تعيين الحكم الدولى محمد عادل لإدارة مباراة الغد بالأسبوع الـ30 بالدورى العام بين سموحة وطلائع الجيش ومعه نادر قمر الدولة حكما لتقنية الفيديو.

بينما قررت اللجنة تعيين الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباراة الغد فى نفس الجولة أيضا بين وادى دجلة والاتحاد السكندرى.

وأعلن أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، قائمة الفريق التى ستخوض لقاء طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على ملعب الإسكندرية غدا.

وتضم القائمة 20 لاعبا وهم: الهانى سليمان وعمر صلاح ورجب نبيل ومحمود عزت ومحمود البدرى وأطهر الطاهر ومحمد شكرى وعلى ذكى وشريف رضا وأحمد حمص ومحمود حليمو ومحمد ليله ومحمد كناريا ومصطفى فتحى وأسلام جمال وأحمد عبد القادر ومحمد رزق وديريك نسينامبى ومحمد نادى وعرفه السيد.

ويغيب عن اللقاء من قائمة فريق سموحة كل من المغربى عبد الكبير الوادى ومحمد عبد المنعم والتونسى رفيق كابو.