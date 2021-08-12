أول تعليق من فريال أشرف بعد قرار السيسي بإطلاق اسمها على أحد الكباري الجديدة بالتجمع

الشارقة - اميمة ياسر - حرصت فريال أشرف لاعبة الكاراتيه الحاصلة على الميدالية الذهبية، على تحية الجماهير المصرية من فوق الأتوبيس المكشوف خلال مروره بشوارع القاهرة، فى فرحة كبيرة من الجماهير بوصول البطلة الأولمبية من طوكيو حيث تتوجه فريال حالياً إلى المركز الأولمبي بالمعادي.

وعبرت لاعبة الكاراتيه الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الأخيرة عن سعادتها الكبيرة بالاستقبال الكبير التي حظيت به، ومكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسى لها.

وقالت: "سعيدة جدا بالاستقبال الكبير ومش قادرة أوصف شعوري بعد مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي ..ومصدقتش نفسي بعد ما تم إطلاق إسمي علي أحد المحاور في التجمع، مُتابعة: الرئيس دائما داعم للرياضة والرياضيين وبشكره جدا علي تحفيزه الدائم لينا .

وتابعت فريال أشرف: "أهلى تعبوا معايا جدا وأنا بهديلهم الميدالية، وإن شاء الله هشرفكم في كل البطولات وبشكر لكل الناس اللي استقبلتني، والدراسة عمرها ما عطلتني لأن طول ما أنت بدور على النجاح هتنجح في كل حاجة".

وحرص أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، على استقبال الثنائى فريال أشرف لاعبة الكاراتيه الحاصلة على الميدالية الذهبية وأحمد الجندى لاعب الخماسى الحديث الحاصل على الميدالية الفضية فى أولمبياد طوكيو 2020 ضمن الفوج الأخير لبعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية.

نجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى الفوز بأول ميدالية ذهبية لمصر بعد غياب 17 عامًا، بعدما فازت على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى الدور النهائى من منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.