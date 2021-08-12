لوكاكو يعود الى تشلسي كقوة ضاربة

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لندن: بعدما اكتفى بخوض 15 مباراة في جميع المسابقات خلال مغامرته الأولى في "ستامفورد بريدج"، يعود المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الى تشلسي الإنكليزي لكن هذه المرة كقوة ضاربة بعدما فرض نفسه أحد أفضل الهدافين في العالم.

وصدر الإعلان الرسمي الخميس عن تشلسي بعودة لوكاكو الى الـ"بلوز" بعقد لخمسة أعوام وفي صفقة قياسية للنادي قدرتها وسائل الإعلام بـ97.5 ملايين جنيه استرليني، ما يجعله ثاني أغلى لاعب في تاريخ الدوري الممتاز بعد جاك غريليش الذي انضم مؤخراً لمانشستر سيتي حامل اللقب قادماً من أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه استرليني.



يعود لوكاكو الى تشلسي مع انجاز قيادة إنتر ميلان الإيطالي الى لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 2010، منهياً "سيري أ" في المركز الثاني على لائحة الهدافين بـ24 هدفاً، خلف النجم البرتغالي ليوفنتوس كريستيانو رونالدو.

وقال تشلسي في بيان "عاد روميلو لوكاكو الى الأزرق تشلسي"، مضيفاً "وقع البلجيكي عقداً لخمسة أعوام وسيضيف قوة هجومية الى فريق (المدرب الألماني) توماس توخل المتوج بطلاً لدوري أبطال أوروبا".

ونشر النادي اللندني في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمهاجم البلجيكي تخلله مشاهد من مغامرته الأولى في "ستامفورد بريدج" حيث لعب بين عامي 2011 و2014 تخللهما إعارته لوست بروميتش ألبيون وإيفرتون.

أكثر خبرة ونضجاً..

عاد ابن الـ28 عاماً الى الفريق الذي وقع على كشوفاته لثلاثة مواسم عندما انضم اليه قادماً من اندرلخت عام 2011 وهو في الثامنة عشرة من عمره، لكنه اضطر للعب على سبيل الإعارة موسم 2012 2013 مع وست بروميتش البيون وفي الموسم التالي مع ايفرتون الذي انتقل الى صفوفه نهائياً في صيف 2014.

وأعرب البلجيكي عن سعادته بالعودة الى النادي اللندني، قائلاً "أنا سعيدٌ ومباركٌ بالعودة الى هذا النادي الرائع. لقد كانت رحلة طويلة بالنسبة لي: لقد جئت الى هنا كطفل كان أمامه الكثير لتعلمه، والآن أعود مع الكثير من الخبرة وأكثر نضجاً".

وكان الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا (64 هدفاً) قاب قوسين أو أدنى من العودة الى تشلسي عام 2017 لكنه فضل الدفاع عن ألوان الغريم المحلي مانشستر يونايتد مقابل صفقة بلغت 75 مليون جنيه استرليني.

امضى موسمين مع مانشستر يونايتد قبل الانتقال الى في صيف 2019 الى إنتر ميلان وساهم الموسم الماضي في احرازه لقب بطل الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 2010، مسجلاً في صفوفه 47 هدفاً في 72 مباراة خاضها في الدوري خلال موسمين و64 في 95 مباراة ضمن جميع المسابقات.

"تناسب طموحاتي تماماً"

ويعاني إنتر من ضائقة مالية، ما اجبره على التخلي عن ظهيره الايمن المغربي الدولي اشرف حكيمي الى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة بلغت 60 مليون يورو.

وتسبب الوضع المالي برحيل المدرب أنتونيو كونتي أيضاً لامتعاضه من تقشف المالكين الصينيين للنادي وعدم رغبتهم في تعزيز الفريق.

وكان تشلسي توج بطلاً لدوري ابطال اوروبا الموسم الفائت بفوزه على مواطنه مانشستر سيتي 1 صفر، لكنه افتقد الى هداف حقيقي لا سيما في ظل فشل المهاجم الالماني تيمو فيرنر في فرض نفسه في صفوف الفريق اللندني بعد انتقاله اليه مطلع الموسم الماضي قادماً من لايبزيغ.

من المؤكد أن لوكاكو سيشكل قوة ضاربة هجومية الى جانب فيرنر ومواطن الأخير كاي هافيرتس وتامي ايبراهام وبمؤازرة المغربي حكيم زياش والأميركي كريستيان بوليزيتش ومن خلفهم ثنائي الوسط الدفاعي الإيطالي جورجينيو المتوج بكأس أوروبا والفرنسي نغولو كانتي.

بالنسبة لوكاكو فإن "الطريقة التي يسير بها النادي تناسب طموحاتي تماماُ وأنا في الثامنة والعشرين من عمري، قادماً من تتويج بلقب الدوري الإيطالي. أعتقد أن هذه الفرصة تأتي في الوقت المناسب ونأمل أن نحقق الكثير من النجاح معاً".

وسيعود البلجيكي الى الدوري الذي سجل فيه 113 هدفاً بألوان كل من وست بروميتش وإيفرتون ويونايتد لكن من دون أي هدف بقميص تشلسي، إلا أن هذا الأمر سيتغير بالتأكيد هذه المرة.

ورأت مديرة تشلسي مارينا غرانوفسكايا بلوكاكو "أحد أفضل المهاجمين والهدافين في العالم بكل بساطة"، مضيفة "نحن سعداء بالتأكيد بإعادته الى النادي الذي يحبه ومتحمسون لإضافة هذه الموهبة الى فريقنا المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا".