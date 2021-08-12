شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواجه المغرب وديا 14 و16 أغسطس استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة منتخب مصر لكرة الصالات صباح غد الجمعة، وتحديدا في الثامنة صباحاً متجهة إلى دولة المغرب لملاقاة منتخب المغرب لكرة الصالات بطل أفريقيا وبطل كأس العرب وديا في مباراتين يومي 14 و16 أغسطس الجاري، في إطار استعداد منتخبي مصر والمغرب لكأس العالم لكرة الصالات ليتوانيا 2021، والذي ينطلق بعد أيام قليلة في 12 سبتمبر القادم.

وتضم بعثة المنتخب الوطني لكرة الصالات 18 لاعبا هم: جمال عبد الناصر ومحمود شوبيروأحمد فكرى ومصطفي عيد وعبده الأشول وعصام علاء وعلى رمضان ومحمد سعيد وطارق شولا وخالد مارادونا ومحمد منصور وكوكي وعلاء دونجا وتريكة وخالد يسري وبليه وعبد الرحمن بودي وصلاح لاحا.

ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبي لمنتخب الوطني لكرة الصالات من تامر إسماعيل مدير المنتخب، وجهاد عرفة مدير فني وسامح صالح مدرب عام و ياسر عبد الخالق مدرب حراس مرمى، وعباس حسنين علاج طبيعي ومحمود الرفاعي طبيب وعمرو سلمان إدارى وأحمد حسن عامل مهمات.