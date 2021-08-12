شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق غداً بالإسماعيلية استعدادا لخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها في السابعة مساء السبت المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إسلام جابر – أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – حميد أحداد.

ويتصدر الزمالك جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة بعد خوض 29 مباراة.