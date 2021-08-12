شكرا لقرائتكم خبر عن والد فريال أشرف: تكريم الرئيس شرف لينا والمصريين فرحانيين للبطلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد والد فريال أشرف لاعبة الكاراتيه الحاصلة على الميدالية الذهبية، أن المصريين كلهم فرحانين بما حققته فريال أشرف وهى تعبت وتستاهل كل خير.

وقال والد فريال أشرف في المؤتمر الصحفى: "المصريين كلهم فرحانين بفريال وهي تستاهل كل خير، وتكريم الرئيس السيسى شرف لينا ولعائلة فريال كلها وبشكره جدا وهو نعم الأب".

وأضاف والد فريال: "المطرية النهاردة مش هتنام كلها وفي احتفال كبير في انتظار البطلة، والمطرية كلها يتجهز للحفل من 3 أيام".

ومن جانبها، قالت والدة فريال أشرف: "بشكر الجماهير على الاستقبال الكبير، وفريال اجتهدت واستحقت الذهب، وإطلاق اسمها على محور في التجمع شرف كبير وكنت دائما على ثقة أنها تحقق ذهب، وأنا فرحانة اكتر ما هفرح وهي عروسة".

وقالت فريال أشرف: "ميزانى من أصعب الموازين في البطولة وكنت فى مجموعة الموت، ولكن المدرب شجعني وحفزني للقتال حتى اللحظة الأخيرة".

وتابعت: "بطلة الجزائر كانت حريصة على التعادل معايا للتأهل إلى نصف النهائي، ولكن الميدالية الذهبية كانت هدفي من البداية واجتهدت للحصول عليها وربنا ناصفنى".

وأضافت: "لما وصلت المباراة النهائية مكنتش بفكر غير في الذهب، وكنت مصممة أسمع نشيد مصر في طوكيو، على الرغم من أنها كانت مواجهة صعبة أمام بطلة العالم في النهائي".

وأضافت: "سعيدة جدا بالاستقبال الكبير ومش قادرة أوصف شعوري بعد مكالمة الرئيس، ومصدقتش نفسي بعد ما أطلق اسمي علي أحد المحاور في التجمع، والرئيس دائما داعم للرياضة والرياضيين وبشكره جدا علي الحافز لينا دايما".

وتابعت فريال أشرف: "أهلى تعبوا معايا جدا وأنا بهديلهم الميدالية، وإن شاء الله هشرفكم في كل البطولات وبشكر لكل الناس اللي استقبلتني، والدراسة عمرها ما عطلتني لأن طول ما أنت بدور على النجاح هتنجح في كل حاجة".