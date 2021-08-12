شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضم 19 لاعبا لقائمة الاتحاد استعدادا لمواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى قائمة الفريق التى تخوض لقاء وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى ستقام على ملعب السلام.

وتضم القائمة كل من : محمد صبحى وصبحى سليمان ومحمود رزق وصبرى رحيل وهشام صلاح ومروان النجار ومحمد رجب والسيد سالم ودايمون لوى ومروان عطيه وأحمد نبيل مانجا ومصطفى إبراهيم وكريم يحيى وعماد حمدى وخالد الغندور وعبد الغنى محمد وفوزى الحناوى وبلال السيد وأحمد راشد.

ويغيب عن اللقاء من قائمة الاتحاد السكندرى المهاجم خالد قمر بسبب الايقاف عقب الحصول على الانذار الثالث فى مباراة الزمالك السابقة والتى خسرها الفريق السكندرى بهدفين مقابل هدف.