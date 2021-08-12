شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق: الأهلى بيتى ورفضت اللعب باسم أى ناد غيره رغم الإغراءات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جيانا فاروق الحاصلة على برونزية الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، أنها رفضت اللعب باسم أي ناد غير النادى الأهلى رغم العروض المالية الكبيرة التي عرضت عليها.

وقالت جيانا فاروق خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج "معكم" المذاع على قناة سى بى سي: "اللي يعرف جيانا فاروق من زمان هيعرف إني رفضت العب باسم تاني غير الأهلي رغم إنه كان بيجيلي عقود وعروض ماليه أعلى بكتير لكن انا بعتبر النادي الأهلي ده بيتي".

وأضافت جيانا فاروق: "معايا 11 بطولة عالم لكن الأولمبياد كانت مختلفة، وفي حاجات كتير في حياتي ضحيت بيها علشان خاطر الأولمبياد".

وتابعت جيانا فاروق: "لو مكانتش أخدت ميدالية في الأولمبياد كان هيحصلها حاجة، وفضلت شوية مش مستوعبة إنى معايا ميدالية أولمبية، لأن الأولمبياد بالنسبة لأي رياضي حاجة في حتة تانية خالص".

وأوضحت: "سمعت كلام كتير من بعض الناس حول اعتزالى الكاراتيه ولكن دا استنتاج منهم، ولكن لم أصرح بأى شيء، ولسه لم أتخذ أي قرار لأن كتب كتابى يوم السبت المقبل بعد تأجيل أكثر من مرة علشان الإعداد لأولمبياد طوكيو، وهناك بطلات لعبت بعد الزواج والإنجاب".