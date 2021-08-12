شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتجه إلى الإسماعيلية صباح الجمعة لمواجهة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض التدريب الختامي غدا الجمعة بفندق الإقامة بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

واستقر المدير الفني على السفر إلى الإسماعيلية صباح الغد للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب أمام الإسماعيلي المقرر له يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الخميس، فيما أدي لاعبو الفريق البدلاء والناشئين تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الخميس.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات بدنية في مجمع الصالات قبل انطلاق مران اليوم الخميس، ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهازين الإداري والطبي لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق مران اليوم الخميس.