شكرا لقرائتكم خبر عن والدة فريال أشرف: أنا فرحانة أكتر ما هفرح وهى عروسة ..وبنتى استحقت الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت والدة فريال أشرف لاعبة الكاراتيه الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو الأخيرة، عن سعادتها باستقبال الجماهير لابنتها، قائلة: أنا فرحانة أكتر ما هفرح وهي عروسة.

وقالت والدة فريال أشرف خلال المؤتمر الصحفى: "بشكر الجماهير على الاستقبال الكبير، وفريال اجتهدت واستحقت الذهب، وإطلاق اسمها على محور في التجمع شرف كبير وكنت دائما على ثقة أنها تحقق ذهب، وأنا فرحانة اكتر ما هفرح وهي عروسة".

وقالت فريال أشرف: "ميزانى من أصعب الموازين في البطولة وكنت فى مجموعة الموت، ولكن المدرب شجعني وحفزني للقتال حتى اللحظة الأخيرة".

وتابعت: "بطلة الجزائر كانت حريصة على التعادل معايا للتأهل إلى نصف النهائي، ولكن الميدالية الذهبية كانت هدفي من البداية واجتهدت للحصول عليها وربنا ناصفنى".

وأضافت: "لما وصلت المباراة النهائية مكنتش بفكر غير في الذهب، وكنت مصممة أسمع نشيد مصر في طوكيو، على الرغم من أنها كانت مواجهة صعبة أمام بطلة العالم في النهائي".

وأضافت: "سعيدة جدا بالاستقبال الكبير ومش قادرة أوصف شعوري بعد مكالمة الرئيس، ومصدقتش نفسي بعد ما أطلق اسمي علي أحد المحاور في التجمع، والرئيس دائما داعم للرياضة والرياضيين وبشكره جدا علي الحافز لينا دايما".

وتابعت فريال أشرف: "أهلى تعبوا معايا جدا وأنا بهديلهم الميدالية، وإن شاء الله هشرفكم في كل البطولات وبشكر لكل الناس اللي استقبلتني، والدراسة عمرها ما عطلتني لأن طول ما أنت بدور على النجاح هتنجح في كل حاجة".