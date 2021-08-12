شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق: كان نفسي أجيب ذهب ولعبت بطولات كتير لكن الأولمبياد مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جيانا فاروق الحاصلة على برونزية الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، عن سبب اعتذارها للمدرب بعد الخسارة في نصف النهائي في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وقالت جيانا فاروق خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج "معكم" المذاع على قناة سى بى سي: كنت واعدة المدرب بتاعي قبل المباراة بيوم إني أجيب له ميدالية دهب علشان كدا لما خرجت من الماتش قولت له "كان نفسي اجيب لك دهب".

وأصافت جيانا فاروق: "لعبت بطولات كتير قبل كده بس الأولمبياد مختلفة في كل شيء، وكنت مركزة آخر حاجة لأنى عارفة أن مفيش كاراتيه في باريس 2024 فكان لازم أخرج بميدالية".

وتابعت بطلة الكاراتيه: "الأولمبياد أكبر محفل رياضي في العالم فكان عندي حماس إني أشارك في الأولمبياد، وكان عندى رضا كبير بأى نتيجة لأننى عملت كل اللى عندى ومقصرتش في حاجة خالص، وكنت بدعى ربنا إنه يرجعنى مجبورة الخاطر".

وأوضحت جيانا: "كان عندي يقين إن انا عملت كل اللي عليا، لأنى أتمرنت كويس جدا بشكل غير عادي وكان عندي إصابات المفروض تاخد فترة راحة وأنا مأخدتش فترة الراحة بتاعتي".

وأضافت جيانا: "المُدربون واهلي تعبوا معايا والحمد لله رجعت مجبورة الخاطر فربنا جبر بخاطري ورجعت بميدالية".

وتابعت: "لو حسبنا بالقوانين اللي المفروض يتم على أساسها الترجيح كنت هكسب 5 – 0، لكن لقيت الحكم المغربى عكس النتيجة لصالح الصينية ولجنة الحكام قامت بلوم الحكم المغربى بعد المباراة وعملت كل اللى في أيدى في الملعب ولكن هناك أمور تحكم في وصول اللاعبين للنهائى، ولكن سجلنا اعتراضنا لكى لا نظلم في باقى المنافسات وربنا كرمنا تانى يوم بذهبية فريال أشرف".