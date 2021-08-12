شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة: معايا الجنسية الأمريكية بس أول ما جت الفرصة للعب باسم مصر لم أتردد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد حمزة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، أن أولمبياد طوكيو 2020 كانت مميزة جدا بالنسبة له لأنها الأولى التي يخوضها بشكل فردى بعد المشاركة في الاولمبياد السابقة بشكل جماعى.

وقال محمد حمزة خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج "معكم" المذاع على قناة سى بى سي: "البطولة بالنسبة ليا كانت مميزة جدا لأنها أول مرة العب في الأولمبياد فردي".

وأضاف محمد حمزة: "أول ما لعبت أول كأس عالم كان عندي 13 سنة كنت بلعب باسم أمريكا علشان أتولدت في أمريكا، لكن أول ما جت لي الفرصة ألعب باسم مصر أخدت القرار إني ألعب باسم مصر".

وعن حضن والده، قال محمد حمزة: "مكنتش مصدق إن والدي قدامي في الملعب ومكنتش مصدق إني كسبت الماتش أول ما شوفته قدامي حضنته حضن كبير جدا".

وأوضح محمد حمزة: "والدى ووالدتى بيلعبوا سلاح الشيش فطبيعى أن اللعبة موجودة في حياتى فحبيت اللعبة ومارستها وأنا عندى 6 سنوات، ورغم أنى أتولدت وعايش في أمريكا إلا أننا في البيت مصريين".

وتابع: "أن يكون والدى هو مدربى فدى في مصلحتى جدا لأننى معاه في كل الأوقات بعيدعن التدريب وبسأله في كل شيء حتى وإحنا بناكل".