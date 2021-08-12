شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف: كنت مصممة أسمع نشيد مصر في طوكيو وميزانى الأصعب بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت فريال أشرف لاعبة الكاراتيه الحاصلة على الميدالية الذهبية، أن تحقيق الميدالية الذهبية كان هدفها منذ البداية على الرغم من وقوعها في مجموعة الموت، وميزانها الأصعب خلال المنافسات.

وقالت فريال أشرف في المؤتمر الصحفى المقام حالياً بالمركز الأولمبي بالمعادي للحديث عن إنجازها الأولمبي: "ميزانى من أصعب الموازين في البطولة وكنت فى مجموعة الموت، ولكن المدرب شجعني وحفزني للقتال حتى اللحظة الأخيرة".

وتابعت: "بطلة الجزائر كانت حريصة على التعادل معايا للتأهل إلى نصف النهائي، ولكن الميدالية الذهبية كانت هدفي من البداية واجتهدت للحصول عليها وربنا ناصفنى".

وأضافت: "لما وصلت المباراة النهائية مكنتش بفكر غير في الذهب، وكنت مصممة أسمع نشيد مصر في طوكيو، على الرغم من أنها كانت مواجهة صعبة أمام بطلة العالم في النهائي".

وأضافت: "سعيدة جدا بالاستقبال الكبير ومش قادرة أوصف شعوري بعد مكالمة الرئيس، ومصدقتش نفسي بعد ما أطلق اسمي علي أحد المحاور في التجمع، والرئيس دائما داعم للرياضة والرياضيين وبشكره جدا علي الحافز لينا دايما".

وتابعت فريال أشرف: "أهلى تعبوا معايا جدا وأنا بهديلهم الميدالية، وإن شاء الله هشرفكم في كل البطولات وبشكر لكل الناس اللي استقبلتني، والدراسة عمرها ما عطلتني لأن طول ما أنت بدور على النجاح هتنجح في كل حاجة".

نجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه فى الفوز بأول ميدالية ذهبية لمصر بعد غياب 17 عامًا، بعدما فازت على لاعبة أذربيجان بنتيجة 2/0 فى الدور النهائى من منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان كرم جابر حقق ذهبية المصارع الرومانية بدورة أثنيا عام 2004، وجاءت تلك الميدالية بعد 46 عاماً من غياب الذهب عن المصريين بالدورات الأوليمبية.

وسطرت فريال أشرف تاريخا جديدا لمصر فى لعبة الكاراتيه، حيث إن الميدالية التى توجت بها تٌعد ثانى ميدالية مصرية وعربية وأفريقية فى الدورات الأولمبية للعبة الكاراتيه.

أكد اشرف عبد العزيز والد اللاعبة فريال اشرف بطلة الكاراتيه والمتوجة بذهبية الألعاب الأوليمبية التي أقيمت بطوكيو ان اطلاق اسم ابنته على محور التجمع الخامس من جانب الرئيس السيسى يعكس مدى اهتمام الرئيس بالرياضة عامة والكاراتيه خاصة.