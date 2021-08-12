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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 / 8 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 / 8 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، حسين الشحات يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد قرار موسيماني 

حسين الشحات يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد قرار موسيماني

حسين الشحات يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد قرار موسيماني

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المقاولون يهزم الجونة 2 / 1 فى الدورى

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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