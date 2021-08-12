شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الزمالك تجتمع بالجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على الاجتماع بالجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب مران اليوم المسائي استعدادا للقاء الإسماعيلي في الأسبوع الـ 30 للدوري.

وحرص أعضاء اللجنة على تحفيز اللاعبين والجهاز الفني لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري من أجل التتويج باللقب في نهاية الموسم الحالي.

وتحدث حسين لبيب مع اللاعبين وطالبهم بتحقيق الفوز في المباريات الخمس المتبقية مع عمر الدوري.

وشدد هاني برزي على ضرورة اعتبار كل مباراة بطولة على حدة وقال :" إن الزمالك يمتلك أفضل مجموعة لاعبين في مصر ويستحق لقب الدوري عن جدارة.

وأكد حسام المندوه على أن الكرة الآن بين أقدام اللاعبين وعليهم إثبات جدارتهم بالفوز في كل مباراة لحسم لقب البطولة ، وطالب حسين السيد اللاعبين بالتركيز لإسعاد ملايين الجماهير البيضاء التي تنتظر منهم الكثير.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له في السابعة من مساء السبت المقبل بإستاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة.