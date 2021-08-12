شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق: كنت هعتزل الكاراتيه 2018 و تراجعت بعد إدراجه فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جيانا فاروق الحاصلة على برونزية الكاراتيه في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، أنها كانت تنوى اعتزال الكاراتيه بعد بطولة العالم 2018 ولكن بعد إداراج اللعبة في أولمبياد طوكيو تراجعت عن هذا القرار.

وقالت جيانا فاروق خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج "معكم" المذاع على قناة سى بى سي: "كان عندي يقين إن انا عملت كل اللي عليا، لأنى أتمرنت كويس جدا بشكل غير عادي وكان عندي إصابات المفروض تاخد فترة راحة وأنا مأخدتش فترة الراحة بتاعتي".

وأضافت جيانا: "المُدربون واهلي تعبوا معايا والحمد لله رجعت مجبورة الخاطر فربنا جبر بخاطري ورجعت بميدالية".

وتابعت: "لو حسبنا بالقوانين اللي المفروض يتم على أساسها الترجيح كنت هكسب 5 – 0، لكن لقيت الحكم المغربى عكس النتيجة لصالح الصينية ولجنة الحكام قامت بلوم الحكم المغربى بعد المباراة وعملت كل اللى في أيدى في الملعب ولكن هناك أمور تحكم في وصول اللاعبين للنهائى، ولكن سجلنا اعتراضنا لكى لا نظلم في باقى المنافسات وربنا كرمنا تانى يوم بذهبية فريال أشرف".

وتوجت جيانا بالميدالية بعد التعادل مع اللاعبة الصينية، والحصول على 3/2 فى الترجيح، لتحقق أول ميدالية أولمبية للكاراتيه فى تاريخ الدورات الأولمبية.

وحملت جيانا العلم الأولمبى فى ختام الدورة الأوليمبية وفقا لقرار اللجنة الأولمبية وإدارة البعثة المصرية، بعد وصولها إلى نصف نهائى منافسات وزن 61 كجم، نتيجة الإنجاز الذى حققته جيانا فاروق بضمان ميدالية أولمبية لمصر فى منافسات الكاراتيه هى الأولى فى تاريخ اللعبة التى تقام منافستها فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ضمن الألعاب المستضافة وغير المدرجة ضمن الألعاب الأولمبية، حيث تعتبر ميدالية جيانا فاروق تاريخية ستخلد فى تاريخ المشاركة المصرية فى الأولمبياد وفى تاريخ الكاراتيه أنها أول فتاة مصرية وعربية وأفريقية تحقق ميدالية فى منافسات الكاراتيه فى دورة الألعاب الأولمبية وتكريما لها على هذا الإنجاز الكبير.