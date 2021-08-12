شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهزم الجونة 2 / 1 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المقاولون العرب فوزا غاليا على الجونة بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التى جرت بينهما اليوم بالاسبوع الـ30 من عمر الدورى العام باستاد الجبل الأخضر.

سجل هدفى المقاولون العرب محمد سمير "هدفين" فى الدقيقتين 17 و79 ، بينما أحرز هدف الجونة الوحيد عمر السعيد فى الدقيقة 72.

بدأ المقاولون العرب المباراة بتشكيل يضم كل من محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، وباسم على وفاروق نور الدين ومحمد سمير وحسن الشامى ومحمد رزق وعبد الرحمن خالد وعمر فتحى و أحمد أسامة ولويس ادوارد وأحمد حسن مكى.

بينما أعلن الجهاز الفنى للجونة بقيادة رضا شحاتة التشكيل للمباراة، ويضم كل من اسلام طارق فى حراسة المرمى وجوزيف جوناثان ولؤى وائل ومحمد نجيب ومحمد يكن ونور السيد وناصر ناصر وعمرو بركات ومحمود شبراوى واسلام عبد النعيم وعمر السعيد.