شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر حمزة: سلاح الشيش تشبه الشطرنج وحضن ابنى نتيجة شغل 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ماهر حمزة مدرب ووالد محمد حمزة بطل سلاح الشيش، أن الرياضة بتحسن في شخصية الأشخاص، وسلاح الشيش لعبه تشبه الشطرنج.

وقال ماهر حمزة خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج "معكم" المذاع على قناة سى بى سي: "إحنا اشتغلنا كثير على البطولة حوالى 5 سنوات بعد تأجيل الأولمبياد سنة فالحضن ده نتيجة شغل 5 سنوات كاملة من الإعداد وفرحة أن ابنى كسب واحد عنده 38 ميدالية".

وأضاف ماهر حمزة: "الرياضة بتحسن في شخصية الأشخاص، ورياضة سلاح الشيش هي تشبه الشطرنج ولازم تكون مركز جدا لأن القرار لازم يكون سريع جدا".

وتابع: "زمن اللقاء في المباريات التمهيدية بيكون 3 دقائق أو 5 لمسات لكن في النهائية 9 دقائق او 15 لمسة".

ومن جانبه، أكد محمد حمزة لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، أن أولمبياد طوكيو 2020 كانت مميزة جدا بالنسبة له لأنها الأول التي يخوضها بشكل فردى بعد المشاركة في الاولمبياد السابقة بشكل جماعى.

وقال محمد حمزة: "البطولة بالنسبة ليا كانت مميزة جدا لأنها أول مرة العب في الأولمبياد فردي".

وأضاف محمد حمزة: "أول ما لعبت أول كأس عالم كان عندي 13 سنة كنت بلعب باسم أمريكا علشان أتولدت في أمريكا، لكن أول ما جت لي الفرصة ألعب باسم مصر أخدت القرار إني ألعب باسم مصر".

وعن حضن والده، قال محمد حمزة: "مكنتش مصدق إن والدي قدامي في الملعب ومكنتش مصدق إني كسبت الماتش أول ما شوفته قدامي حضنته حضن كبير جدا".

وأوضح محمد حمزة: "والدى ووالدتى بيلعبوا سلاح الشيش فطبيعى أن اللعبة موجودة في حياتى فحبيت اللعبة ومارستها وأنا عندى 6 سنوات، ورغم أنى أتولدت وعايش في أمريكا إلا أننا في البيت مصريين".

وتابع: "أن يكون والدى هو مدربى فدى في مصلحتى جدا لأننى معاه في كل الأوقات بعيدعن التدريب وبسأله في كل شيء حتى وإحنا بناكل".